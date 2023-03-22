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Американский финансист заявил, что глава ФРС лжет о состоянии региональных банков в США

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Sarah Silbiger/Reuters

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл врет о состоянии региональных банков в США или не знает, что делает, в рамках проводимого регулятором курса на ужесточение монетарной политики. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.

«Они как будто курят в сарае с динамитом. Десять дней назад Пауэлл на Капитолийском холме говорил нам, что банковская система в порядке. Он либо лгал, либо не понял, что он делает», — сказал финансист.

Он спрогнозировал снижение ключевой ставки со стороны ФРС на 100 базисных пунктов до конца 2023 года. В начале февраля американский регулятор повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,50–4,75%.

Макдональд отвечал в Lehman Brothers за управление долговыми обязательствами на момент банкротства этой кредитной организации в 2008 году. Lehman Brothers был четвертым по величине инвестиционным банком в Соединенных Штатах Америки. Банкротство этой организации принято считать началом мирового финансового кризиса.

Ранее 22 марта Макдональд в разговоре с РИА Новости выразил мнение, согласно которому еще 50 банков в США могут обанкротиться до того, как американские власти решат структурную проблему.

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