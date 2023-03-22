МВФ подтвердил достижение договоренностей с Киевом о кредите на $15,6 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил во вторник информацию о достижении на рабочем уровне договоренностей с Украиной по возможной кредитной программе на сумму в $15,6 млрд. на четыре года. Об этом сообщается на сайте организации.

В пресс-релизе фонда отмечается, что МВФ и правительство Украины пришли к соглашению на рабочем уровне о предоставлении займа на сумму $15,6 млрд. Он будет выделен в формате механизма расширенного кредитования (EFF) на 48 месяцев.

В фонде подчеркнули, что средства будут направлены на ряд «макроэкономических и финансовых мер» Киева. Окончательное выделение средств должен будет одобрить совет директоров фонда.

Ранее совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новые правила кредитования стран, столкнувшихся с исключительно высокой неопределенностью, что позволит в рамках этой программы поддержать Украину.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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