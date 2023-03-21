Минсельхоз: основания для роста цен на рис и рисовую крупу в России в этом сезоне отсутствуют

Минсельхоз не нашел оснований для роста цен на рис в России, написало агентство РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства. В министерстве подчеркнули, что действующий запрет на экспорт крупы гарантирует обеспечение российского рынка.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и участников рынка написала, что проблемы с урожаем риса в Краснодарском крае в 2022 году могут привести к росту цен на продукцию от 10% до 30%. По информации газеты, поставщики уведомили об этом торговые сети.

Часть участников рынка подтвердили газете, что уже получили уведомление от поставщиков об увеличении цен. При этом в зависимости от поставщиков, некоторые торговые сети получили уведомления о росте цен на 15-30%, другие же – на 8-19%. По словам источника среди производителей, рост цен на рисовую крупу может спровоцировать снижение спроса и переключение внимания на гречневую крупу, которая дешевле.

20 февраля из данных опроса компании Grodan стало известно, что более трети россиян – 36% — стали реже покупать тепличные огурцы и помидоры в феврале 2023 года, а 12% вообще перестали покупать такие овощи на фоне роста цен на них.