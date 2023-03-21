Baltnews: в двух районах Эстонии будут введены продуктовые карточки

В в Харьюском и Рапласком уездах Эстонии заменят системой карточек закупаемую государством продуктовую помощь. Об этом сообщает русскоязычное издание Baltnews.

Новую систему с 24 апреля запустят Министерство социальных дел и семь магазинов Rimi Eesti Food AS. Ежеквартально на карточку получателя продуктовой помощи будет зачисляться по 30 евро на человека. Одну такую карточку будут выдавать семьям, имеющим право на получение продуктовой помощи. На нее будет начисляться общая сумма дотации.

Ранее в Литве предложили ввести продуктовые карточки для семей с детьми в условиях роста цен в стране. Советник президента Ирена Сегаловичене указала на то, что цены на продукты питания в Литве повысились более чем на 30%, и этот рост, по ее словам, «является самым большим в еврозоне».

По ее словам, введение карточек было бы «недорогой, но конкретной» мерой и «действительно помогло бы семьям».