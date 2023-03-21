Комитет Верховной рады поддержал увеличение оборонных расходов бюджета на $14,5 млрд

Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной раде Украины принять законопроект №9105, который увеличит расходы на оборонные нужды на 537,2 миллиарда гривен ($14,5 млрд), рассказал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Так, 518,2 млрд гривен (более $14 млрд) планируется направить на сектор национальной безопасности и обороны, большая часть из которых пойдет на денежное обеспечение военнослужащих, уточняет Мельничук.

19 млрд гривен ($515 млн) выделят на пополнение Резервного фонда бюджета, не менее 3 млрд гривен из этой суммы отведут для финансирования выплат семьям погибших военнослужащих и полицейских, а 2 млрд гривен ($54 млн) – на строительство фортификационных сооружений.

12 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что украинское правительство одобрило законопроект об увеличении расходов бюджета страны. По его словам, это наибольшее увеличение бюджета в истории Украины.

Шмыгаль также отмечал, что кабмин одобрил законопроект об увеличении расходов бюджета страны на 537 млрд гривен ($14,68 млрд).