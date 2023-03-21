Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Комитет Верховной рады поддержал увеличение оборонных расходов бюджета на $14,5 млрд

close
100%
Global Look Press

Комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной раде Украины принять законопроект №9105, который увеличит расходы на оборонные нужды на 537,2 миллиарда гривен ($14,5 млрд), рассказал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Так, 518,2 млрд гривен (более $14 млрд) планируется направить на сектор национальной безопасности и обороны, большая часть из которых пойдет на денежное обеспечение военнослужащих, уточняет Мельничук.

19 млрд гривен ($515 млн) выделят на пополнение Резервного фонда бюджета, не менее 3 млрд гривен из этой суммы отведут для финансирования выплат семьям погибших военнослужащих и полицейских, а 2 млрд гривен ($54 млн) – на строительство фортификационных сооружений.

12 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что украинское правительство одобрило законопроект об увеличении расходов бюджета страны. По его словам, это наибольшее увеличение бюджета в истории Украины.

Шмыгаль также отмечал, что кабмин одобрил законопроект об увеличении расходов бюджета страны на 537 млрд гривен ($14,68 млрд).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть