Глава германского института Фратчер заявил о высоком риске слияния Credit Suisse и UBS

Слияние Credit Suisse и крупнейшего банка Швейцарии UBS может таить в себе огромные риски, так как в результате образуется сверхбанк, который в случае возможного краха спровоцирует куда более серьезные последствия. Об этом газете Funke заявил президент Немецкого института экономических исследований Марсель Фратчер.

«Швейцарское правительство идет на большой риск. Из-за слияния двух столь больших финансовых учреждений возникает один гигантский банк, который в случае условного коллапса спровоцирует нестабильное положение во всей стране», — Фратчер.

По его словам, такое решение может лишь свидетельствовать о том, в каком отчаянном положении сейчас находится правительство и как огромны риски банкротства Credit Suisse.

17 марта акционеры швейцарской банковской группы Credit Suisse в США подали судебный иск против кредитной организации и ее руководства с обвинением в нарушении американских законов о ценных бумагах. Истцы обвинили швейцарскую кредитную структуру во введении инвесторов в заблуждение из-за того, что в Credit Suisse не стали раскрывать информацию об уязвимости во внутреннем контроле перед нынешним сокращением уровня ликвидности и падением стоимости ценных бумаг компании.