Белый дом: экспорт СПГ США в Европу в 2022 году увеличился почти в 2,5 раза

По данным доклада Совета экономических консультантов при Белом доме, посвященном состоянию американской экономики в прошлом году, стало известно, что экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу увеличился за прошлый до 117,4 млн. кубометров с 47,8 млн. кубометров в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

В документе утверждается. что перебои в поставках, якобы вызванные специальной военной операцией Российской Федерации на территории Украины, «оказали более значительное влияние на экспорт Соединенных Штатов энергоресурсов, в частности сжиженного природного газа и нефти».

Так, экспорт СПГ Соединенных Штатов в Китай за 2021 году достигал 21,9 млн куб. м, а в 2022 году — 5,1 млн куб. м. Поставки американского СПГ в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона сократились с 39,1 млн куб. м до 24,7 млн куб. м.

Также в 2022 году уменьшился экспорт и в другие страны мира. Этот показатель снизился до 31,1 млн куб. м с 52,5 млн куб. м в 2021 году. В целом, отмечается в документе, в 2022 году экспорт СПГ США увеличился со 165,9 млн куб. м до 181,9 млн куб. м.

Ранее руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян заявил, что европейские страны могут отказаться от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России за счет наращивания импорта из США и Катара.