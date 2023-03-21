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«Известия»: Минпромторг предложил запретить импорт товаров из пластика в России

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Depositphotos

Минпромторг России предложил запретить импорт товаров из пластика, всего в списке 28 товаров, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

«Одноразовая посуда, пластиковые контейнеры, стаканчики, пакеты и ватные палочки могут попасть под запрет на импорт в РФ», — говорится в публикации.

В Минпромторге подтвердили изданию данную информацию, в настоящее время обсуждаются спорные моменты с отраслями.

В Минсельхозе указали, что вопрос об ограничении использования отдельных видов упаковки может быть рассмотрен после анализа ее альтернативных видов.

Отмечается, что стоимость таких материалов должна быть экономически целесообразной для выпуска продуктов и товаров.

Ранее ученые из Центра глобальной политики в отношении пластмасс Университета Портсмута предложили три меры, которые должны помочь сделать запрет одноразового пластика действительно рабочим.

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