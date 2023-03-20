Reuters: власти Турции распространили список запрещенных к экспорту в Россию товаров

Глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу заявил Reuters, что власти Турции распространили среди компаний список товаров, которые запрещено экспортировать в РФ.

По его словам, запрет начал действовать с 1 марта. Его подтвердили еще два источника агентства.

Как отметил представитель Евросоюза, ЕС получила от Турции устные гарантии того, что с начала марта в РФ не будут отправляться товары, в отношении которых действуют меры экспортного контроля Европы, США или Великобритании.

Ранее сообщалось, что в последние недели российские компании стали более активно просить своих казахстанских партнеров помочь им с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров. Два источника связали это с сообщениями о планах Турции пресечь транзит санкционных товаров. Как указывает Reuters, Россия из-за введенных против нее санкций ищет обходные пути для импорта техники и товаров из-за санкций.