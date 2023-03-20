Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Reuters: власти Турции распространили список запрещенных к экспорту в Россию товаров

close
100%
Depositphotos

Глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу заявил Reuters, что власти Турции распространили среди компаний список товаров, которые запрещено экспортировать в РФ.

По его словам, запрет начал действовать с 1 марта. Его подтвердили еще два источника агентства.

Как отметил представитель Евросоюза, ЕС получила от Турции устные гарантии того, что с начала марта в РФ не будут отправляться товары, в отношении которых действуют меры экспортного контроля Европы, США или Великобритании.

Ранее сообщалось, что в последние недели российские компании стали более активно просить своих казахстанских партнеров помочь им с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров. Два источника связали это с сообщениями о планах Турции пресечь транзит санкционных товаров. Как указывает Reuters, Россия из-за введенных против нее санкций ищет обходные пути для импорта техники и товаров из-за санкций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть