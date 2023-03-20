В Минпромторге заявили о желании российских поставщиков угля поднять цены на 40%

Минпромторг обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на желание российских поставщиков угля изменить цены на коксующийся уголь для российского рынка вслед за мировыми. Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на комментарий замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

По словам Евтухова, если угольные компании исполнят обещание, топливо подорожает для российских металлургов более чем на 40%, и это повлияет на конечную продукцию. При этом, по его словам, рост цены на уголь в начале года «был незначительным». Евтухов заявил, что ориентироваться на мировые цены в текущих условиях «категорически неприемлемо».

Минпромторг выразил намерение заранее обращаться в ФАС, другие контрольные инстанции, Генпрокуратуру, чтобы не допустить всплеска цен на металлопродукцию.

Сейчас в министерстве обсуждают дополнительные меры по контролю за ценами. Вскоре состоится совещание на соответствующую тематику с участием Минэнерго, Минстроя и ФАС. На нем обсудят вопросы стоимости металлопродукции, угля и долгосрочные контракты со стороны компаний, которые потребляют металл.