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Энергоэксперт Пикин: Россия легко обходит потолок цен на нефть

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Eric Gay/AP

Потолок цен на российскую нефть, который ввел Запад, «фактически не существует» для России. Это обусловлено тем, что Россия продает топливо КНР и Индии. Такое мнение в беседе с «АиФ» выразил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Потолок цен на нефть изначально предполагал возможные корректировки. Цена должна была постоянно меняться в зависимости от биржевой …. Большинство недружественных стран хотят снизить общую стоимость российской нефти на $5. Но есть и другие страны, которые хотят снизить стоимость еще сильнее. Они уверены, что введенный потолок работает. При этом конечные потребители в лице Китая и Индии покупают ресурсы по более высокой цене. Ранее об этом говорили в Америке, и они прекрасно осознают, что такие санкции можно легко обойти» — заявил эксперт.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя США по энергетике Амоса Хохштейна сообщило, что потолок цен на нефть из России, который ввел Запад, «работает хорошо». Хохштейн высказал данное мнение в кулуарах энергетической конференции СERAWeek в Хьюстоне (штат Техас).

«Я думаю, прелесть процесса в том, что он работает. И что российская нефть и российские продукты продаются ниже предельных цен», — цитирует агентство Хохштейна.

Ранее Reuters сообщало, что цена российской экспортной нефти Urals с поставками из портов Балтийского моря в начале марта выросла до $55 за баррель.

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