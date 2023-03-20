ЦБ обязал банки использовать российские сервисы по внутренним переводам с октября

Совет директоров Банка России 17 марта утвердил решение, согласно которому с 1 октября 2023 года при обработке внутренних переводов по стране банки будут обязаны использовать только отечественные сервисы и инфраструктуру. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

В сообщении отмечается, что данное требование не распространяется на случаи трансграничного перевода денежных средств кредитными организациями, а также на случаи передачи информации в рамках платежной системы для рассмотрения заявлений клиентов по операциям с использованием электронных средств платежа.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на письмо первого зампредседателя ЦБ Владимира Чистюхина депутату от «Единой России» Александру Якубовскому писала, что Центробанк разрабатывает правовой механизм, который ограничит торговлю на российских фондовых биржах ценными бумагами компаний оборонной промышленности недружественных стран.

Сообщалось также, что Банк России отозвал у общества с ограниченной ответственностью «Проминстрах» лицензию, которая позволяла осуществлять добровольное имущественное страхование.