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Казахстан впервые отправил нефть альтернативным путем через Каспийское море

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Tatiana Meel/Reuters

Казахстан осуществил первую, тестовую отправку своей нефти через Каспийское море в Азербайджан. Об этом сообщается на сайте «Азербайджанского каспийского морского пароходства» (ASCO).

Данный маршрут является новым для казахской нефти, основной путь которой сейчас пролегает через Россию.

Согласно сообщению, в составе первой партии было загружено 6900 тонн сырой нефти. Уточняется, что перевозящий ее танкер был сдан в эксплуатацию в декабре 2022 года. Грузоотправителем нефти стала компания INPEX North Caspian Sea.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявлял, что Лондон намерен продолжать помогать Казахстану в поиске альтернативных маршрутов для экспорта его энергетических носителей.

В конце февраля сообщалось, что национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу «Казтрансойл» начал принимать казахстанскую нефть для ее дальнейшего экспорта в Германию.

Глава Министерства энергетики Казахстана Булат Акчулаков также объявлял, что Астана рассчитывает увеличить прокачку сырой нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) с более чем 50 млн тонн до 60 млн тонн в 2023 году.

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