Путин: Россия отправила Африке 12 млн тонн зерна, несмотря на ограничения

Президент России Владимир Путин заявил, что в Африку из РФ было направлено почти 12 млн тонн зерна, несмотря на все рестрикции и ограничения. Его слова на пленарном заседании международной парламентской конференции «Россия - Африка в многополярном мире» передает РИА Новости.

Российский лидер указал, что с 1 августа 2022 года по 20 сентября 2023 года с Украины вышли 827 судов, и лишь 3 млн тонн зерновых с них было направлено в Африку, а 1,3 млн — в беднейшие африканские страны.

Путин подчеркнул, что за это же время, несмотря на все рестрикции и ограничения по вывозу российского зерна, из России в Африку было направлено почти 12 млн тонн зерновых.

В ходе заседания российский президент также заявил, что, если зерновая сделка в мае не будет продлена, то РФ готова поставить зерно в страны Африки бесплатно.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку», предполагающую содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.