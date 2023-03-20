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Министр энергетики Молдавии Парликов не исключил прекращения поставок газа из РФ

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Aurel Obreja/AP

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что не исключает прекращения поставок газа из России. Об этом он рассказал в эфире телеканала Vocea Basarabiei.

Парликов поделился, что правительство рассматривает такой вариант развития событий.

«Такой сценарий заставит Кишинев справляться с энергетическим кризисом в Приднестровье», — рассказал министр.

Политик добавил, что с непризнанным Приднестровьем существуют договоренности, что Молдавия уступает республике весь объем российского газа в обмен на льготную цену на электроэнергию. По его словам, весь газ, который доходит до левого берега Днестра, де-факто является бесплатным, поэтому Кишинев приобретает электричество по более выгодной цене.

Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщал, что жители страны рассчитались за газ в феврале на 93%. Молдаване потребили 93,9 млн кубометров газа в феврале 2023 года, что оказалось на 31,4% ниже показателей аналогичного периода 2022 года.

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