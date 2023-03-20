МИД: РФ приостановит участие в зерновой сделке без продвижения по экспорту ее продукции

Министерство иностранных дел России заявило, что без продвижения по экспорту российской сельхозпродукции участие РФ в зерновой сделке будет приостановлено. Об этом говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

«Дальнейшее решение по продлению инициативы будет зависеть от прогресса в реализации условий в контексте имплементации Меморандума Россия — ООН», — говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что без продвижения по выполнению указанных требований, которые должны были быть решены в рамках Меморандума, участие России в «черноморской инициативе» будет приостановлено.

В число перечисленных условий вошли переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмена ограничений на страхование и перестрахование со снятием запрета на доступ в порты, восстановление работы аммиакопровода «Тольятти — Одесса», разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Согласно заявлению МИД РФ, формальных возражений на позицию России о продлении сделки на 60 дней от Турции, Украины и ООН не последовало.

17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил продление зерновой сделки на 60 дней.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявлял, что решение продлить зерновую сделку только на 60, а не на 120 дней, было принято в Москве из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.