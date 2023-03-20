Премьер Саксонии Кречмар призвал Германию начать ремонт «Северного потока»

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмар высказал мнение, что Германия должна в ближайшее время приступить к ремонту «Северного потока». Об этом он сказал в интервью изданию Focus.

По словам Кречмара, в энергетической политике страны должны оставлять «открытые двери». Он отметил, что «Северный поток» обошелся в €8 млрд и может использоваться для транспортировки газа и импорта водородного топлива.

Премьер Саксонии подчеркнул, что его волнует наличие открытого варианта для поставок энергии.

«Мы ведем себя так, как будто все уже ясно… По моему мнению, утверждать, что трубопровод не нужен, — это очень смело. Для будущих поколений важно, чтобы линия поставок была открытой», — заявил Кречмар.

Он также добавил, что мнение Прибалтики относительно «угрозы» газопровода не должно решать его будущее, и Берлин должен учитывать национальные интересы, несмотря на обещания Варшаве отстаивать ее энергоснабжение.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что у «Северного потока» есть будущее, если у партнеров из западных стран «возродится инстинкт национального интереса».