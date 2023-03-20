Курс биткоина превысил $28 тысяч впервые с 12 июня 2022 года

Курс самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — превысил отметку $28 тысяч впервые с 12 июня 2022 года. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Так, по состоянию на 7:38 мск цена на биткоин увеличилась на 0,8% по сравнению с предыдущим днем, до $27 383.

Согласно порталу CoinMarketCap, суточный рост составил 0,82%.

18 марта сообщалось, что курс биткоина превысил $27 тыс. впервые с июня 2022 года на фоне банковского кризиса в США и ЕС.

Две недели назад пресс-служба Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место в списке крупнейших кредитных организаций США.

Комментируя ситуацию, газета The Wall Street Journal заявила, что почти 200 американских кредитных организаций могут повторить судьбу обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB).