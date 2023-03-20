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FT: держатели облигаций Credit Suisse потеряли $17 млрд из-за поглощения UBS

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Arnd Wiegmann/Reuters

Держатели облигаций швейцарского банка Credit Suisse понесли убытки в размере более $17 млрд из-за его слияния с крупнейшим банком страны UBS, пишет газета Financial Times.

По ее данным, швейцарский регулятор Finma потребовал, чтобы 16 млрд швейцарских франков (около $17,26 млрд) облигаций первого уровня (АТ1) были списаны до нуля в рамках слияния банков. Регулятор уточнил, что чрезвычайная государственная поддержка приведет к полному списанию номинальной стоимости акций AT1 банка Credit Suisse на сумму около 16 млрд франков и к увеличению основного капитала.

Издание отмечает, что акции азиатских банков уже упали после сообщения о поглощении Credit Suisse банком UBS, эксперты ожидают и «дальнейших потрясений на европейских рынках». Решение Finma означает, что держатели облигаций потеряли больше, чем акционеры, и ставит под сомнение иерархию претензий в случае банкротства банка. На данный момент это было самое крупное списание долга AT1, сообщает FT.

Днем ранее стало известно о том, что UBS купил Credit Suisse за $3,24 млрд (3 млрд франков). Изначально UBS предлагал за сделку 1 миллиард франков.

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