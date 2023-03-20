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Часть закрытого Signature Bank в США приобретет New York Community Bank

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Carlo Allegri/Reuters

New York Community Bank получит большую часть активов закрытого нью-йоркского банка Signature Bank. Об этом говорится в заявлении на сайте Федеральной корпорации страхования вкладов США.

В заявлении указано, что Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) заключила соглашение о покупке и передаче практически всех депозитов и определенных кредитных портфелей Signature Bridge Bank, National Association, Flagstar Bank, National Association, Hicksville и New York дочерней компанией New York Community Bancorp, Inc.

Под управлением принадлежащей New York Community Bancorp компании Flagstar Bank будут работать 40 бывших филиалов Signature Bank.

По состоянию на 31 декабря прошлого года, отмечается в заявлении, общий объем депозитов бывшего Signature Bank составлял $88,6 млрд, а совокупные активы — $110,4 млрд. Сделка включала покупку активов Signature Bridge Bank, N.A., на сумму около $38,4 млрд, включая кредиты на $12,9 млрд. Примерно $60 млрд займов останутся в конкурсном управлении для последующего распоряжения регулятора. Банкротство финансового учреждения обойдется фонду страхования вкладов в $2,5 млрд, но эта сумма может измениться после распродажи активов.

Ранее стало известно, что Signature Bank перед закрытием проверялся прокуратурой США и Комиссией по ценным бумагам и биржам на предмет реагирования на подозрительные операции с криптовалютами.

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