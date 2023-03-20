ТАСС: «Яндекс» начал набор сотрудников в будущий хаб в Турции

Российская корпорация «Яндекс» начала набор сотрудников в свой будущий хаб в Турции по меньшей мере с 14 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформ онлайн-рекрутинга.

По данным агентства, компания 15 марта опубликовала на платформе HeadHunter вакансию «Инженер технической поддержки» в Стамбул с полным рабочим днем, аналогичные предложения на английском языке также были размещены 14 марта. Заниматься разработкой сетевых систем в команде Yandex Cloud и инфраструктуры «Яндекса», предварительно, будет возможно из будущего турецкого хаба, так как для этой вакансии предусмотрена удаленная работа, указывает агентство.

На сайте «Яндекса», отмечает агентство, появился новый офис в Стамбуле. При этом в сервисах «Яндекс карты» и Google Maps новый офис пока что не указан, однако у прошлого, закрытого несколько лет назад, в Google Maps указаны часы работы, указывает ТАСС.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что будущий хаб еще не открыт и об этом событии компания расскажет в свое время.

Ранее в «Яндексе» рассказывали, что новый офис компании в Турции, который будет включать пространство для совместной работы и полноценный офис, будет ориентирован на команды, которым нужно находиться в стране для развития сервисов на местном рынке. Открытие нового хаба планировалось на 1 марта.

Офис «Яндекса» в Стамбуле работал с 2011 до 2020 год. Он был закрыт в сентябре 2020 года из-за пандемии.