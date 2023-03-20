Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ТАСС: «Яндекс» начал набор сотрудников в будущий хаб в Турции

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Российская корпорация «Яндекс» начала набор сотрудников в свой будущий хаб в Турции по меньшей мере с 14 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформ онлайн-рекрутинга.

По данным агентства, компания 15 марта опубликовала на платформе HeadHunter вакансию «Инженер технической поддержки» в Стамбул с полным рабочим днем, аналогичные предложения на английском языке также были размещены 14 марта. Заниматься разработкой сетевых систем в команде Yandex Cloud и инфраструктуры «Яндекса», предварительно, будет возможно из будущего турецкого хаба, так как для этой вакансии предусмотрена удаленная работа, указывает агентство.

На сайте «Яндекса», отмечает агентство, появился новый офис в Стамбуле. При этом в сервисах «Яндекс карты» и Google Maps новый офис пока что не указан, однако у прошлого, закрытого несколько лет назад, в Google Maps указаны часы работы, указывает ТАСС.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что будущий хаб еще не открыт и об этом событии компания расскажет в свое время.

Ранее в «Яндексе» рассказывали, что новый офис компании в Турции, который будет включать пространство для совместной работы и полноценный офис, будет ориентирован на команды, которым нужно находиться в стране для развития сервисов на местном рынке. Открытие нового хаба планировалось на 1 марта.

Офис «Яндекса» в Стамбуле работал с 2011 до 2020 год. Он был закрыт в сентябре 2020 года из-за пандемии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть