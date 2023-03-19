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Крупнейший банк Швейцарии UBS покупает Credit Suisse за $3,24 млрд

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Global Look Press

Крупнейший банк Швейцарии UBS купил второй крупный банк Credit Suisse за 3 млрд франков ($3,24 млрд), сообщается в заявлении Credit Suisse.

«Credit Suisse и UBS заключили соглашение о слиянии в воскресенье после вмешательства Федерального министерства финансов Швейцарии, Швейцарского национального банка и швейцарского органа по надзору за финансовыми рынками FINMA (FINMA)», — говорится в тексте.

По соглашению акционеры Credit Suisse получат 1 акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse, на общую сумму 3 млрд франков.

До завершения слияния Credit Suisse продолжит вести свой бизнес в обычном режиме и осуществлять меры по реструктуризации в сотрудничестве с UBS, подчеркивается в заявлении. Ожидается, что процесс слияния завершится к концу 2023 года.

Ранее пресс-служба Национального банка Швейцарии сообщила, что UBS приобрел Credit Suisse. Изначально банк предлагал купить Credit Suisse примерно за 1 миллиард франков, затем заявил об удвоении суммы.

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