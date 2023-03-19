Глава Минфина России Силуанов назвал справедливым взнос с бизнеса в бюджет

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «России 1» назвал справедливым взнос с бизнеса в бюджет.

«А чего же не справедливого, если мы видим, что прибыль по сравнению с обычными нормальными уровнями выросла в 2-3 раза? Если брать объемы прироста прибыли и того, сколько мы рассчитываем получить, это совершенно мизерная сумма», — сказал министр в ответ на вопрос о том, справедлив ли платеж с бизнеса в бюджет.

Ранее Силуанов заявил, что предпринимателям не стоит жалеть средств на единоразовые взносы в бюджет. Он отметил, что эти деньги им в результате вернутся.

В конце февраля 2023 года замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что итоговая отчетность российского бизнеса за прошлый год появится в конце марта этого года, в связи с этим размер взноса российских компаний в бюджет России будет определен в конце марта. Он также подчеркнул, что уплата добровольного сбора с бизнеса затронет банковский сектор.

В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что Кабмин РФ прорабатывает с бизнесом вопрос о выплате однократного добровольного взноса.