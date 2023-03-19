Глава «Украинской аграрной ассамблеи» заявил, что помидоры и огурцы подорожали в два раза

Цены на огурцы и помидоры на Украине за четыре месяца увеличились в два раза, повышение цен не исключается еще на 30%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу организации «Украинская аграрная ассамблея» Александра Гапона.

Согласно сведениям министерства финансов Украины, в ноябре прошлого года стоимость огурцов составляла 92 гривны (2,5 доллара). При этом в марте 2023 года стоимость достигла порядка 200 гривен (5,4 доллара).

В аналогичные периоды помидоры стоили 73 гривны (1,9 долларов) и 123 (3,3 доллара).

«Цены действительно выросли. Потому что ориентируемся в основном на импорт – Израиль, Турция, другие страны», — объяснил Галон.

Как добавил руководитель структуры, проблема началась давно в связи с нехваткой финансирования хозяйства.

Это нонсенс, что мы весной ориентируемся на импортные овощи», — подчеркнул он.

Ранее Китай призвал прекратить введение односторонних санкций в связи с кризисом на Украине. В документе подчеркивается, что соответствующие страны должны прекратить злоупотреблять санкциями и «юрисдикцией длинных рук».