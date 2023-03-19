Песков: финансирование комплекса «Херсонес Таврический» будет продолжаться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что финансирование строительства историко-архитектурного комплекса «Херсонес Таврический» будет продолжено.

По словам представителя Кремля, это будет огромный комплекс.

«Это лишь начало строительства огромного комплекса «Херсонес Таврический». Начало хорошее, в чем сам убедился президент, и эта работа будет продолжаться», — сказал он.

Песков подчеркнул, что существуют планы по развитию этого комплекса.

Также Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин приехал в Севастополь за рулем, поскольку любит водить автомобиль и часто это делает.

Кроме того, пресс-секретарь российского государства рассказал, что Путин посетил Мариуполь вчера поздним вечером.

Ранее появилось видео встречи российского президента с жителями Мариуполя. Местные жители рассказали Путину, что уже живут в новых квартирах. Глава российского государства даже зашел в гости к одному из жителей.