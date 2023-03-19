Генсек ОПЕК аль-Гайс прибыл 19 марта в Багдад с визитом

Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс прибыл в воскресенье в Багдад. Визит генсека альянса продлится два дня. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства нефти Ирака Асема Джихада.

«Аль-Гайс прибыл сегодня в Багдад с двухдневным визитом. По приглашению заместителя премьер-министра по вопросам энергетики, министра нефти Хайяна Абдель Гани», — отметил Джихад.

3 апреля этого года запланировано заседание мониторингового комитета ОПЕК+, а общая встреча объединения назначена на 4 июня.

По информации Nihon Keizai, Россия и страны ОПЕК могут спасти цены на нефть при помощи снижения производства топлива. Это может произойти из-за того, что нефтяные котировки обвалились на фоне банковского кризиса в США.

«Если цены продолжат падать, то ОПЕК и ОПЕК+, куда входят основные нефтедобывающие государства, включая Россию, могут пойти на дополнительное сокращение производства», — отметил профессор университета Вако Гоичи Ивама.

15 марта цены на нефть на мировых рынках за полчаса упали до уровня 21 декабря 2022 года. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:59 по московскому времени опустились до отметки $75,98 за баррель.