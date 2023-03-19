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Мишустин поручил выделить 500 млн руб. на исследования в области здравоохранения

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 500 млн руб. на научные исследования по федеральному проекту «Медицинская наука для человека». Об этом говорится на сайте правительства РФ.

«Более 503 млн руб. будет направлено на проведение научных исследований в области здравоохранения в рамках федерального проекта «Медицинская наука для человека», — отмечается в публикации.

В кабмине подчеркнули, с помощью этого будут создаваться новые медицинские изделия, разрабатываться лекарства на основе клеточных технологий и технологий тканевой инженерии и проводиться их клинические исследования. Российское правительство считает, что благодаря этому повысится «качество и доступность медицинской помощи для людей».

Организацией исследований будет заниматься МГУ имени М. В. Ломоносова, а также учреждения, подведомственные Министерству науки и высшего образования РФ и Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА).

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ищущие работу российские граждане смогу пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование, чтобы трудоустроиться на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

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