Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финансист Чечушков спрогнозировал доллар по 75 рублей в марте-апреле

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В марте-апреле 2023 года возможно укрепление курса рубля. Российская валюта будет торговаться в диапазоне 72-75 рублей к доллару и 76-78 рублей к евро. Такой прогноз «Российской газете» дал руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс» Роман Чечушков.

Аналитик перечислил факторы укрепления курса рубля. Среди них – рост выручки российских экспортеров и пересмотр формулы налога на добычу полезных ископаемых, который ограничивает уровень дисконта нефти российской марки Urals. Закон о пересмотре формулы расчета налога вступает в силу с 1 апреля этого года. Также ЦБ ужесточил риторику относительно дальнейшей монетарной политики по итогам заседания совета директоров 17 марта.

«Рубль, по идее, должен испытывать прилив сил на фоне сигналов к ужесточению регулятором денежно-кредитной политики. Но более значимыми факторами курса нацвалюты сейчас значатся экспортно-импортные потоки и дефицит бюджета», — сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

В пятницу Центробанк оставил ключевую ставку неизменной четвертый раз подряд – на уровне 7,5% годовых.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть