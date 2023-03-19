Финансист Чечушков спрогнозировал доллар по 75 рублей в марте-апреле

В марте-апреле 2023 года возможно укрепление курса рубля. Российская валюта будет торговаться в диапазоне 72-75 рублей к доллару и 76-78 рублей к евро. Такой прогноз «Российской газете» дал руководитель направления инвестиционной аналитики банка «Ренессанс» Роман Чечушков.

Аналитик перечислил факторы укрепления курса рубля. Среди них – рост выручки российских экспортеров и пересмотр формулы налога на добычу полезных ископаемых, который ограничивает уровень дисконта нефти российской марки Urals. Закон о пересмотре формулы расчета налога вступает в силу с 1 апреля этого года. Также ЦБ ужесточил риторику относительно дальнейшей монетарной политики по итогам заседания совета директоров 17 марта.

«Рубль, по идее, должен испытывать прилив сил на фоне сигналов к ужесточению регулятором денежно-кредитной политики. Но более значимыми факторами курса нацвалюты сейчас значатся экспортно-импортные потоки и дефицит бюджета», — сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

В пятницу Центробанк оставил ключевую ставку неизменной четвертый раз подряд – на уровне 7,5% годовых.