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РБК: самый большой рост экспорта из России в 2022 году показал никель и удобрения

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России экспорт трех товаров показал за год самый большой рост, пишет РБК. Этими товарами стали никель, удобрения и минеральное топливо.

По данным издания, за прошлый год Россия экспортировала никеля и изделий из него на $5,8 миллиарда, рост к 2021 году составил 190%, удобрений экспортировали на $19,3 миллиарда, прирост за год составил 54,3%, минеральное топливо — на $383,7 миллиарда, рост — 42,8%.

Говоря о спаде, самые большие показатели зафиксированы в наземном транспорте (на 41,5%), мебели (на 32,2%) и драгоценных металлах (28,8 %).

Ранее американское издание Politico написало, что резкое увеличение закупок европейскими странами российского сжиженного природного газа (СПГ) может обернуться «ловушкой» для Евросоюза (ЕС). Москва может использовать данный вид экспорта для энергетического «шантажа», когда ЕС понадобится формировать запасы на следующую зиму.

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