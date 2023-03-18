Глава Центробанка Бельгии Вунш счел «очень малой» вероятность банкротства Credit Suisse

В настоящее время вероятность банкротства второго крупнейшего банка Швейцарии — Credit Suisse Group AG — является невысокой. Местные регуляторные органы примут все необходимые меры для спасения важной для экономики страны кредитной организации, заявил член совета управляющих Европейского Центробанка (ЕЦБ) и глава Центробанка Бельгии Пьер Вунш в интервью газете L'Echo.

16 марта в банке Credit Suisse (CS) сообщили, что руководство кредитной организации займет у Национального банка Швейцарии (местного Центробанка) до 50 млрд швейцарских франков, или примерно $53,7 млрд. Денежные средства будут необходимы для увеличения общей капитализации CS на фоне резкого падения стоимости акций.

«Вероятность банкротства Credit Suisse Group AG в настоящее время очень мала. Я не вижу риска заражения европейских банков и формирования нового банковского кризиса в регионе. Не могу представить, что швейцарские власти ничего не предпримут в случае реальной проблемы», — заявил Вунш.

17 марта акционеры швейцарской банковской группы Credit Suisse в США подали судебный иск против кредитной организации и ее руководства с обвинением в нарушении американских законов о ценных бумагах. По их мнению, руководство финансовой структуры ввело зарубежных инвесторов в заблуждение, не став раскрывать информацию об уязвимости банка во внутреннем контроле перед нынешним сокращением уровня ликвидности. Кроме того, в Credit Suisse не придали должного значения резкому падению стоимости ценных бумаг банка.