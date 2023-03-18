«Бон Тон»: самый дорогой лот в премиум-новостройках Москвы продается за 1,6 млрд рублей

В настоящее время самый дорогой объект недвижимости на рынке премиум-новостроек Москвы продается за 1,6 млрд рублей. Речь идет о пентхаусе общей площадью 687,4 квадратных метра, расположенном в районе Раменки Западного административного округа столицы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «Бон Тон».

«Самый дорогой лот площадью 687,4 кв. м находится в Раменках. Это пентхаус стоимостью 1,6 млрд рублей на заключительной стадии строительной готовности», — пояснили эксперты.

При этом самый дешевый лот в данном сегменте столичного жилья стоимостью 15,9 млн рублей можно приобрести в районе Марьина Роща. Площадь данной однокомнатной квартиры составляет 32,2 квадратных метра. На стоимость лота также влияет тот факт, что он расположен в доме на нулевом цикле строительной готовности, заключили аналитики.

12 марта газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании VSN Realty сообщила, что объем предложения апартаментов в Москве вырос более чем в 2,2 раза по итогам 2022 года. Число лотов в данной категории жилья увеличилось с 3,6 тыс. до 7,7 тыс. штук. При этом средний бюджет предложения увеличился на 20%, до 22 млн рублей.