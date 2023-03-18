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В США и Европе пересмотрят налоговые нормы из-за популярности удаленной работы за границей

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Mark Lennihan/AP

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, в которую входят 38 развитых стран, включая США и Европу) планирует пересмотреть правила в области налогообложения на фоне популярности удаленной работы из-за границы. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение заместителя директора Центра налоговой политики и администрирования ОЭСР Дэвида Брэдбери.

По его словам, ОЭСР к концу 2023 года подготовит перечень проблем с налогообложением в условиях удаленной работы, с которыми сталкиваются страны и предприятия. Затем в организации решат, каике именно вопросы стоит пересмотреть.

Как пишет издание, изменения могут коснуться того, как долго гражданин может проработать за рубежом, прежде чем стать налоговым резидентом другого государства.

В Bloomberg отметили, что пандемия коронавируса поспособствовала появлению нового поколения «цифровых кочевников», которые получают деньги в одной стране, пребывая в другой. Из-за этого возникает недопонимание, где именно компании и сотрудники должны облагаться налогом.

На прошлой неделе сервис «Авито Работа» представил результаты исследования, согласно которым в феврале 2023 года спрос на вакансии с возможностью работать дистанционно вырос на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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