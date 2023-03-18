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Во Франции высыхание озера Монбель грозит уничтожением весеннего урожая

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Озеро Монбель во Франции пересыхает в результате самой продолжительной засухи в регионе с 1959 года, из-за чего местные фермеры беспокоятся о сохранности весеннего урожая, написало агентство Reuters.

Как отметил фермер, который выращивает зерновые культуры, Кристоф Маскаренк, для местных земледельцев озеро Монбель «является гарантией дохода» — без него многие фермы не смогут работать.

По словам сотрудника, который отслеживает техническую исправность плотины на озере, Ксавьера Ружа, в регионе выпадает рекордно небольшое количество осадков для этого времени года. На сегодняшний день в озере находится всего 15 млн кубометров воды при норме для текущего периода в 40 млн кубометров.

Озеро Монбель образовалось в 1985 году в результате затопления лесного массива. Его используют для обеспечения стабильного водоснабжения полей региона.

Во второй половине июля 2022 года телеканал BFMTV сообщил, что во Франции из-за сильной жары и засухи ввели ограничения на использование воды в 88 из 96 департаментов континентальной части страны.

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