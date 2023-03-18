В Иране сообщили о возможном запуске в стране платежной системы «Мир»

Платежную систему «Мир» могут запустить в скором времени в Иране, рассказал в интервью ТАСС заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел страны Али Асгар Шалбафиян.

По его словам, центральные банки России и Ирана начали работу над этим проектом.

«Мы надеемся, что скоро будет результат», — отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что банки Кубы начали принимать карты системы «Мир». Средства выдаются в кубинских песо, приблизительный курс обмена при снятии наличных в банкомате — 1 к 1,5 без учета комиссии за операцию.

Также стало известно, что дочерний банк ВТБ в Казахстане начал выпуск пластиковых карт российской платежной системы «Мир». Кредитная организация обслуживает как собственные карты «Мир», так и зарубежные.

Карты «Мир» также принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.