Российский «Лукойл» и итальянская Eni подали совместную заявку на морские блоки в Конго

Итальянская энергетическая компания Eni и российская нефтяная компания «Лукойл» подали заявки на морские блоки Marine 24 и Marine 31 в Республике Конго. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение вице-президента «Лукойл» по Америке, Африке и Ближнему Востоку Ивана Романовского.

«Данные заявки были поданы совместно с компанией Eni, были приняты правительством. Доля участия «Лукойла» в консорциуме может составить 43%», — сказал он, отметив, что работу реализуют в рамках соглашения о разделе продукции.

По словам Романовского, в настоящее время организации обсуждают окончательные коммерческие условия на разработку блоков.

Накануне посол России в Республике Конго Георгий Чепик рассказал, что республика и Россия собираются подписать межправительственное соглашение о строительстве трубопровода для транспортировки нефтепродуктов в африканской стране с привлечением российской компании.

Во второй половине декабря пресс-служба итальянской энергетической Eni сообщила о планах компании построить в Республике Конго вторую плавучую установку по производству сжиженного природного газа на 2,4 млн тонн в год.