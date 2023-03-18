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Российский «Лукойл» и итальянская Eni подали совместную заявку на морские блоки в Конго

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Итальянская энергетическая компания Eni и российская нефтяная компания «Лукойл» подали заявки на морские блоки Marine 24 и Marine 31 в Республике Конго. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение вице-президента «Лукойл» по Америке, Африке и Ближнему Востоку Ивана Романовского.

«Данные заявки были поданы совместно с компанией Eni, были приняты правительством. Доля участия «Лукойла» в консорциуме может составить 43%», — сказал он, отметив, что работу реализуют в рамках соглашения о разделе продукции.

По словам Романовского, в настоящее время организации обсуждают окончательные коммерческие условия на разработку блоков.

Накануне посол России в Республике Конго Георгий Чепик рассказал, что республика и Россия собираются подписать межправительственное соглашение о строительстве трубопровода для транспортировки нефтепродуктов в африканской стране с привлечением российской компании.

Во второй половине декабря пресс-служба итальянской энергетической Eni сообщила о планах компании построить в Республике Конго вторую плавучую установку по производству сжиженного природного газа на 2,4 млн тонн в год.

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