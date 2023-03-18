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Минэнерго Украины сообщило о возможных ограничениях электроэнергии в двух областях страны

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что из-за ремонтных работ на объектах сетей возможны определенные временные ограничения поставок электроэнергии в Житомирской и Киевской областях страны. Его слова передает украинское издание «Страна.ua».

Галущенко уточнил, что по состоянию на утро субботы в целом энергосистема работает без ограничений для потребителей, также есть запас мощности. По его словам, ситуация является стабильно, и генерация полностью обеспечивает потребности населения во всех областях.

В начале марта Галущенко заявлял, что Украина, несмотря на разрушения энергообъектов, заканчивает отопительный сезон с профицитом мощности и с достаточными запасами газа и угля.

До этого он говорил о том, что отключений энергии на Украине больше не планируется при условии отсутствия новых ударов по инфраструктуре.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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