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Банк России сообщил, что россияне хранят в наличной валюте свыше $100 млрд

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Россияне хранят в наличной валюте $105,4 млрд по состоянию на 1 февраля 2023 года. Такие данные опубликовала пресс-служба Банка России на своем сайте.

Объем наличных долларов, которыми владеют граждане России, является рекордным с 2018 года, то есть за все время доступной статистики. На руках у россиян национальной валюты к 1 февраля — 7,33 трлн руб.

Планку в $100 млрд преодолели в ноябре 2022 года. На 1 декабря объем валютной наличности достиг $101,1 млрд, но Центробанк страны отразил это в своих данных только сейчас.

6 марта 2023 года регулятор продлил ограничения на снятие со счетов иностранной валюты наличными еще на полгода, до 9 сентября 2023 года. Впервые запрет ввели в марте 2022 года.

В первой половине марта в пресс-службе российского Центробанка сообщили, что по итогам января 2023 года объемы валютных депозитов россиян достигли минимального значения за последние 15 лет — с 2008 года. За второй месяц зимы этот показатель упал до $53,7 млрд в денежном выражении.

На прошлой неделе криптовалютная биржа Binance решила закрыть для россиян возможность приобретения долларов и евро при помощи своего P2P-сервиса.

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