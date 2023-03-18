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Bloomberg написал об обсуждении принудительного слияния швейцарских Credit Suisse и UBS

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Arnd Wiegmann/Reuters

Власти Швейцарии рассматривают все возможные варианты спасения второго по величине активов швейцарского банка Credit Suisse, в том числе принудительное объединение с самой крупной кредитной организацией страны UBS. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников.

По словам собеседника издания, обе структуры выступают решительно против слияния, допуская такой сценарий развития событий только в крайнем случае. В частности в UBS не хотят брать на себя риски, связанные с Credit Suisse.

Также швейцарские власти рассматривают вариант дробления Credit Suisse с целью дальнейшей распродажи по частям разным инвесторам.

2022 год Credit Suisse завершил с убытком $7,9 млрд, что стало худшим результатом банка с 2008 года. В начале марта инвестиционная компания Harris Associates, которая была крупнейшим и старейшим акционером Credit Suisse, избавилась от 10% своей доли в организации.

На этой неделе на фоне внезапного банкротства американского Silicon Valley Bank ценные бумаги швейцарского финансового конгломерата падали более чем на 11%. Американский инвестор, финансовый обозреватель и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки сообщил об ожидании краха Credit Suisse.

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