Самолет авиакомпании S7 прервал взлет по технической причине

Самолет авиакомпании S7 («Сибирь»), выполнявший рейс из Новосибирска в Нижневартовск, прервал взлет по технической причине. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно сообщению, по предварительным данным, в субботу около 7:00 по местному времени (3:00 мск) в международном аэропорту Новосибирск им. А.И. Покрышкина при выполнении рейса по маршруту Новосибирск — Нижневартовск воздушное судно авиакомпании S7 прекратило разбег на взлетно-посадочной полосе по технической причине. По данному факту проводится проверка исполнения авиакомпанией законодательства о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров.

Уточняется, что на борту самолета находились 79 пассажиров.

В феврале сообщалось, что в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково самолет вернулся с руления из-за происшествия с одним из пассажиров воздушного судна. Уточнялось, что самолет вернулся с руления по решению экипажа, после чего была вызвана полиция для снятия проблемного пассажира с рейса.

До этого сообщалось, что на рейсе из Южно-Сахалинска в Новосибирск один из пассажиров устроил дебош и чуть не сорвал полет.