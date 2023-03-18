NYT: авиакомпании США потребовали запретить иностранным конкурентам полеты над Россией

Американские авиакомпании, потерявшие возможность летать над Российской Федерацией, призвали конгресс и Белый дом запретить иностранным конкурентам полеты через российское воздушное пространство. Об этом сообщает издание The New York Times.

В публикации отмечается, из-за отмены популярных маршрутов, экономящих время перелета и уменьшающих расход топлива, было сокращено количество пассажиров и грузов, а также отложены запуски более десяти запланированных маршрутов в Мумбаи, Токио, Сеул и ряд других городов.

Издание подчеркивает, что американские авиакомпании из-за подобной ситуации терпят убытки, в то время как иностранные конкуренты, которым разрешено летать через воздушное пространство РФ, перевозят пассажиров быстрее за более низкую цену.

Американские авиакомпании настаивают на том, чтобы Белый дом и конгресс «решили проблему», применив к иностранным перевозчикам те же ограничения, что и к авиаперевозчикам из Соединенных Штатов. NYT отмечает, что тем самым авиакомпании пытаются вынудить летать зарубежных конкурентов по тем же маршрутам, что и они.

Ранее стало известно, что авиакомпании РФ, летающие на самолетах Superjet 100, из-за санкционных мер столкнулись с нехваткой производимых в Соединенных Штатах свечей зажигания для российско-французских моторов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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