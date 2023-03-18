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WSJ написала, что в США почти 200 банков могут повторить судьбу Silicon Valley Bank

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Silicon Valley Bank

Почти 200 американских кредитных организаций могут повторить судьбу обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB). Об этом написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследования Social Science Research Network.

«Silicon Valley Bank потерпел крах после того, как рост ставок снизил стоимость его активов, а встревоженные клиенты снимали незастрахованные депозиты. В новом исследовании экономисты заявили, что обнаружили 186 банков, которые могут быть подвержены аналогичным рискам», — написало издание.

Газета привела опубликованное в Social Science Research Network мнение, согласно которому потери 186 банков во время кампании Федеральной резервной системы (ФРС) США по повышению ставки в случае снятия денег незастрахованными вкладчиками, застрахованные вкладчики могут столкнуться с обесцениванием, потому что у банка не окажется достаточно активов. В таком случае в ситуацию придется вмешиваться регулирующим органам.

В конце прошлой недели пресс-служба Федеральной корпорации страховании вкладов (FDIC) сообщила о разорении американского Silicon Valley Bank (SVB), который занимал 16-е место в списке крупнейших кредитных организаций США.

Накануне агентство Bloomberg на основе данных регулятора подсчитало, что американские банки на фоне ситуации с банкротством SVB за семь дней, завершившихся 15 марта, заняли у ФРС рекордные $164,8 млрд.

На прошлой неделе глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что США продолжат повышать ключевую ставку для борьбы с инфляцией.

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