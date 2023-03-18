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В ООН заявили о мешающих российскому экспорту проблемах с платежными системами

В ООН сообщили, что работа по решению вопроса с платежными системами РФ продолжается

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что всемирная организация продолжает работу по решению вопроса с российскими платежными системами в рамках зерновой сделки. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине, передает ТАСС.

«Мы добились значимого прогресса. Но препятствия остаются, особенно в вопросе платежных систем», — сказал Гриффитс.

По его словам, в данном вопросе еще необходимо «проделать определенную работу», и усилия ООН «в этом направлении продолжаются».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила о продлении Россией зерновой сделки на 60 дней.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что решение продлить зерновую сделку только на 60, а не на 120 дней, было принято в Москве из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

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