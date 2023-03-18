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Bloomberg: МВФ изменил правила кредитования, чтобы дать Украине миллиарды долларов

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Yuri Gripas/Reuters

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новые правила кредитования стран, столкнувшихся с исключительно высокой неопределенностью, что позволит в рамках этой программы поддержать Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальное заявление организации.

В нем утверждается, что МВФ утвердил данные изменения, что даст возможность фонду помогать государствам, которые столкнулись с «исключительно высокой неопределенностью». Подобное действие даст возможность поддержать украинскую сторону на сумму около $15 млрд.

В документе подчеркивается, что изменения также будут применятся в ситуациях, которые связаны с экзогенными потрясениями, находящимися вне контроля властей и устраняют основные препятствия для разработки программ в этих странах.

Ранее стало известно, что руководство Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшие дни объявит об утверждении кредитной программы для Украины. Размер финансовой помощи стране составит $15,6 млрд.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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