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Небензя: cоглашение об экспорте продовольствия и удобрений РФ «не выполняется ни на йоту»

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РИА «Новости»

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил о невыполнении меморандума России и ООН, который предусматривает обязательства всемирной организации по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Соответствующие заявление он сделал во время заседания Совета безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине, передает ТАСС.

По словам постпреда, страны Запада «в упор не хотели замечать» соглашение между Российской Федерацией и Секретариатом ООН, «избегая даже упоминания о нем в проектах продуктов СБ». Он отметил, что данное «соглашение не выполняется ни на йоту».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила о продлении Россией зерновой сделки на 60 дней.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что решение продлить зерновую сделку только на 60, а не на 120 дней, было принято в Москве из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

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