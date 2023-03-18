Reuters: компании РФ более активно просят партнеров из Казахстана помочь с обходом санкций

В последние недели российские компании стали более активно просить своих казахстанских партнеров помочь им с обходом западных санкций и импортом необходимых товаров, передает агентство Reuters, ссылаясь на семь источников.

Два источника связали это с сообщениями о планах Турции пресечь транзит санкционных товаров. Как указывает Reuters, Россия из-за введенных против нее санкций ищет обходные пути для импорта техники и товаров из-за санкций.

Торговцы создали сложную сеть цепочек поставок через третьи страны, чтобы обойти ограничительные меры. Экономисты говорят, что многие товары поступают через Турцию и бывшие республики СССР, пишет агентство.

По информации источников, выросло число запросов из России о помощи в доставке многих товаров, от подшипников и авиационных деталей до редкоземельных металлов, через сухопутную границу Казахстана с РФ, протяженность которой составляет свыше 7 тыс. км.

Один предприниматель из Казахстана заявил Reuters, что ему предложили $1 млн за помощь в перевозке грузовика с редкоземельными металлами из Австралии. По словам другого предпринимателя, «бум только начинается».

Ранее вице-премьер, руководитель министерства иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что республика не будет вводить санкции в отношении России вслед за западными странами, но и не намерен помогать Москве обходить ограничительные меры.