Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Тинькофф» в тестовом режиме возобновит торги частью иностранных бумаг

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

«Тинькофф инвестиции» возобновляет торги некоторыми иностранными ценными бумагами в тестовом режиме, сообщает официальный Теlegram-канал «Тинькофф».

Отмечается, что в тестовом режиме уже доступны бумаги дружественных юрисдикций, которые торгуются на Гонконгской бирже, а также ограниченное число американских бумаг.

Компания будет постепенно наращивать число иностранных ценных бумаг, которые доступны для торгов. Сделки исполняются при посредничестве независимой инфраструктуры для доступа клиентов к торговым операциям с ипотечными ценными бумагами.

Напомним, торговлю иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже «Тинькофф инвестиции» приостанавливали в феврале. Тогда в компании сообщили, что переносят иностранные ценные бумаги в неподсанкционную структуру.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть