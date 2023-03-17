«Тинькофф» в тестовом режиме возобновит торги частью иностранных бумаг

«Тинькофф инвестиции» возобновляет торги некоторыми иностранными ценными бумагами в тестовом режиме, сообщает официальный Теlegram-канал «Тинькофф».

Отмечается, что в тестовом режиме уже доступны бумаги дружественных юрисдикций, которые торгуются на Гонконгской бирже, а также ограниченное число американских бумаг.

Компания будет постепенно наращивать число иностранных ценных бумаг, которые доступны для торгов. Сделки исполняются при посредничестве независимой инфраструктуры для доступа клиентов к торговым операциям с ипотечными ценными бумагами.

Напомним, торговлю иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже «Тинькофф инвестиции» приостанавливали в феврале. Тогда в компании сообщили, что переносят иностранные ценные бумаги в неподсанкционную структуру.