Reuters: материнская компания Silicon Valley Bank подала заявление о банкротстве

Бывший владелец рухнувшего Silicon Valley Bank (SVB) — материнская компания SVB Financial Group — подал заявление в США на реорганизацию в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Решение руководства компании было принято на фоне закрытия SVB Департаментом финансовой защиты и инноваций США. После этого кредитная организация фактически перешла под контроль местных регуляторных органов, уточняется в заметке.

«Решение о начале процедуры банкротства связано с тем, что чрезвычайные меры (обещанные президентом США Джо Байденом, включая увольнения топ-менеджеров рухнувшего SVB. — «Газета.Ru») по укреплению доверия пока не смогли развеять опасения по поводу финансового заражения», — говорится в материале.

SVB был вынужден продать портфель казначейских и ипотечных ценных бумаг Goldman Sachs (GS.N) с убытком в $1,8 млрд после того, как рост доходности подорвал их стоимость. Чтобы компенсировать финансовые потери, руководство банка разослало письмо ко вкладчикам и инвесторам, в котором сообщалось о сборе экстренной помощи в размере $2,25 млрд в виде обыкновенных акций и привилегированных конвертируемых ценных бумаг, заключается в статье.

17 марта агентство Bloomberg на основе данных регулятора сообщило, что американские банки на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) за семь дней, завершившихся 15 числа, заняли у Федеральной резервной системы (ФРС) рекордные $164,8 млрд. При этом за неделю до этого показатель был на уровне всего $4,58 млрд.