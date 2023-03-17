Набиуллина: ЦБ не поддержал уменьшение лимита для бесплатных переводов самому себе

Центробанк не считает нужным уменьшать лимит для бесплатных переводов граждан между своими счетами в разных банках переводов — на сумму менее 1,4 млн руб., заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Ее слова передал ТАСС.

«Что касается возможности бесплатно переводить собственные деньги из одного банка в другой банк в пределах 1,4 млн руб. — наша позиция здесь не изменилась. Мы понимаем, что некоторые банки против. Но мы считаем важным, чтобы у людей было право свои сбережения хотя бы в рамках застрахованной суммы переводить из одного банка в другой свободно», - сказала она.

Против введения соответствующего лимита выступали крупные банки, сообщал РБК.

Впервые о возможности отмены комиссий за переводы между своими счетами на сумму до 1,4 млн руб. в месяц Набиуллина сообщила еще два год назад. Законопроект с такой инициативой был принят Госдумой в первом чтении в декабре прошлого года. Речь идет о переводах в том числе через Систему быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы.