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Набиуллина заявила, что ЦБ абсолютно не устраивают «черт знает какие» ипотечные схемы

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Банк России не устраивают различные рискованные ипотечные схемы, и он готов принять решения, касающиеся этой темы. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Что касается разных ипотечных схем от застройщиков, траншевой ипотеки, с возвратом на кешбэк — нас абсолютно не устраивают эти схемы, «черт знает какие», как вы сказали, согласна с этим. Мы не только мониторим эту систему, [но] и готовы принять решение по ней», — цитирует агентство Набиуллину.

Как рассказала глава ЦБ, регулятор отмечает рост доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом и доли кредитов, которые выдаются людям с высокой долговой нагрузкой, в том числе такие, «где нужно будет платить 80% своего дохода на обслуживание кредита». Это тоже потенциально рисковая система, указала она.

Набиуллина подчеркнула, что Центробанк будет бороться со всеми сомнительными схемами, при которых «люди платят из своего кошелька», и если они будут множиться, регулятор будет предлагать Госдуме принять решение, по которому такие ипотечные программы возможны только в рамках строго описанных законов.

На пресс-конференции глава Банка России также сообщила о вероятности повышения ключевой ставки для снижения роста цен в 2023 году.

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