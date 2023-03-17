Набиуллина заявила, что не может помочь в поисках российских резервов за границей

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не может помочь иностранным регуляторам в поисках российских резервов за рубежом. Ее слова передает РИА Новости.

«Что касается резервов, здесь я ничем помочь не могу», — сказала Набиуллина, комментируя заявление корреспондента Bloomberg о том, что западные регуляторы не могут найти $300 млрд попавших под санкции российских резервов.

По словам журналиста агентства, регуляторы утверждают, что нашли гораздо меньше указанной суммы. Она также спросила у главы ЦБ РФ, может ли быть такое, что у России нет такого количества арестованных резервов и Центробанк как-то все спрятал.

Ранее на сайте ЦБ РФ сообщалось, что в период с 24 февраля по 3 марта 2023 года объемы международных резервов России снизились на $2,3 млрд. К началу весны этот показатель оказался на уровне $578,4 млрд.

Отмечалось, что на подобную динамику повлияли несколько факторов. Среди ключевых — отрицательная переоценка, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, пояснили в валютном регуляторе.